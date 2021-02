Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Camerei Deputaților a aprobat acordarea unui sprijin financiar in valoare de 960.000 euro (echivalentul in lei) schitului romanesc „Prodromu" de la muntele Athos, Grecia. S-au inregistrat 258 de voturi „pentru", 31 de voturi impotriva, 19 abtineri si un deputat nu a votat. Toate voturile contra…

- Cine deschide gura și ataca „pensiile speciale” sa faca bine sa le spuna oamenilor ca deja i-a scutit pe sereiști, polițiști, militari și alți beneficiari de vreun stres. Cei care au mai ramas vizați sunt o gluma proasta, tot o gluma proasta a ramas și dintr-un subiect important precum acești bugetofagi…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, joi, 1,547 miliarde de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduala la 65 de luni, la un randament mediu de 2,38% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Valoarea…

- Vicepreședintele PNL Gheorghe Falca reacționeaza dupa propunerea facuta de Dan Barna, copreședinte al Alianței USR PLUS, ca președinții celor 3 partide care vor forma Guvernul sa primeasca funcții de vicepremier, iar la președinția Camerei Deputaților, marul discordiei in negocieri, sa fie numit Catalin…

- Fostul consilier al lui Dan Barna, Andrei Caramitru, spune ca liderul USR ar trebui sa fie inchis in casa și lasat fara telefon pana se negociaza Guvernul, pentru ca daca mai spune „tampenii” atunci o sa se convinga lumea ca „e mai inteligent Ciolacu”. Citește și: Rareș Bogdan: 'Vom propune…