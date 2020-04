RAREȘ BOGDAN, anunțul care a surprins pe toată lumea: ”Plec în Germania” Rareș Bogdan acuza atat Taromul ca nu i-a dus pe romani, dar și contractele semnate de aceștia, intr-o interventie la Romania TV. Rareș Bogdan spune ca romanii plecați sunt platiți cu mai puțini bani și va pleca in Germania pentru verificari. Acesta a precizat ca romanii au platit cate 280 de euro pe bilete de avion, in timp ce aeronavele Tarom se afla la sol. „In stare de urgența niciun cetațean roman nu poate parasi țara fara condiții speciale. Noi vorbim de mii de oameni care au plecat. Mi se pare inadmisibil ca compania Tarom sa primeasca ajutor de la guvern, dar sa nu iși foloseasca avioanele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

