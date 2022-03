Stiri pe aceeasi tema

- RAR nu emite certificat de agreare taxi pentru mașini care au folii pe geamuri. Alte condiții Registrul Auto Roman (RAR) nu emite certificatul de agreare taxi daca masinile in cauza au pe geamuri folii sau alte tratamente chimice (vopsea) care obtureaza vizibilitatea, conform legislatiei in vigoare,…

- Potrivit unui comunicat transmis de RAR, potrivit Legii 66/23.03.2022 publicata in M.O. 283/2022, Registrul Auto Roman nu emite certificatul de agreare taxi daca mașinile in cauza au pe geamuri folii sau alte tratamente chimice (vopsea) care obtureaza vizibilitatea.

- Mulți șoferi și-au dorit sa adaauge mai mult caracter mașinii personale. Unii au vrut ca aceasta sa iasa in evidența și sa reflecte stilul personal. Probabil ca ați vazut mai multe versiuni diferite de tenta pentru geamuri, de la nuanțe deschise pana la negru ca smoala. O nuanța inchisa poate arata…

- Registrul Auto Roman nu elibereaza certificatul de agreare taxi daca masinile destinate transportului public au pe geamuri folii sau tratamente chimice care impiedica vizibilitatea, potrivit legislatiei in vigoare.

- Registrul Auto Roman (RAR) nu emite certificatul de agreare taxi daca masinile in cauza au pe geamuri folii sau alte tratamente chimice (vopsea) care obtureaza vizibilitatea, conform legislatiei in vigoare, informeaza compania. „Exista insa si particularitatea ca geamurile laterale spate si luneta,…

- RAR a anunțat ca nu emite certificatul de agreare taxi, daca mașinile au folii pe geamuri sau vopsea, care obtureaza vizibilitatea.Taximetrele cu folii pe geamurile principale nu primesc CERTIFICATUL DE AGREARE”Conform legislației in vigoare, (Legea 66/23.03.2022 publicata in M.O. 283/2022) Registrul…

- Autoritațile anunța ca duminica, se inchide circulația rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe Drumul Național 67C din județul Gorj, potrivit Mediafax. Decizia a fost luata ca urmare a fenomenelor meteorologice. Vizibilitatea este foarte scazuta din cauza zapezii viscolite. Șoseaua…

- SITUAȚIA TRAFICULUI, vizibilitatea este redusa din cauza ceții sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe mai multe drumuri The post SITUAȚIA TRAFICULUI, vizibilitatea este redusa din cauza ceții sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe mai multe drumuri first appeared on Partener…