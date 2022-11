Rapperul Takeoff, membru al trupei Migos, a murit la 28 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul si compozitorul italian Franco Gatti, interpret al celebrului cantec "Sara perche ti amo" alaturi de grupul Ricchi e Poveri, a murit la varsta de 80 de ani, au anuntat marti principalele companii mass-media din Italia.

- Trupa Satra B.E.N.Z a anuntat, duminica, decesul membrului sau NOSFE, un rapper care avea doar 37 de ani. "Cu regret si durere va anuntam ceva ce nu ne-am fi dorit sa va anuntam niciodata. Fratele nostru NOSFE a plecat dintre noi azi noapte. Ne aflam intr-o situatie delicata si procesam cu greu pierderea.…

- Arsenie Todiraș, fostul membru al trupei O-Zone, revine cu un proiect important, in fața celor care ii apreciaza muzica. In ultimii ani, artistul s-a implicat in alte activitați și a fost vazut tot mai rar in Romania. Acum, acesta a dat vestea cea mare pentru pubicul roman. „Vreau sa zic ca nu am fost…

- Actorul Alexandru Arșinel a murit ieri dupa amiaza. Avea 83 de ani și era internat in spital de 2 saptamani. Alexandru Arșinel a petrecut aproape 70 de ani pe scena, mai ales la Teatrul de Revista Constantin Tanase. Este cunoscut, insa, mai ales datorita momentelor umoristice realizate impreuna cu…

- Muzicianul britanic Ringo Starr va lansa vineri cel de-al treilea album scurt din ultimii doi ani, "EP3", care, cu patru piese inregistrate alaturi de colaboratori precum cantareata americana Linda Perry, va continua seria precedentelor EP-uri "Change The World" (2021) si "Zoom In" (2021), relateaza…

- Ultimul membru ramas al unui grup indigen din Brazilia a murit, potrivit autoritaților, citate de BBC. Barbatul, al carui nume nu este cunoscut, a trait in izolare totala in ultimii 26 de ani, noteaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Reprezentantul statului Indiana in Congresul SUA, Jackie Walorski, a murit intr-un accident de masina. Potrivit ambasadorului Romaniei in SUA, politicianul republican a fost un sustinator al intereselor Romaniei in Congresul american.