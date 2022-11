Stiri pe aceeasi tema

- Rapperul Takeoff, din trupa Migos, a fost impușcat mortal in Houston, anunța presa americana. Poliția a declarat pentru revista Variety ca rapperul a fost ucis marți dimineața intr-un club de bowling unde era insoțit de unchiul lui și colegul de trupa, Quavo.

- Fostul lider chinez Hu Jintao a avut o disputa legata de documentele oficiale, cu cateva momente inainte de a fi escortat afara de pe scena la marea reuniune a Partidului Comunist din Beijing, arata noi imagini, potrivit The Guardian . Scoaterea lui Hu Jintao de pe scena la cel de-al 20-lea congres…

- Quavo și Takeoff lanseaza “Big Stunna” impreuna cu Birdman. Rapperii „Unc & Phew” iși continua proiectul comun cu o alta lansare. Se spune ca acești doi au un proiect comun la orizont și fanii sunt curioși ce inseamna asta pentru Migos. Pe masura ce Offset lanseaza single-uri precum „54321″ și „CODE”…

- In urmatoarele saptamani, toți copiii cu varste intre unu și noua ani din Londra ar trebui sa fie vaccinați impotriva poliomielitei, au anunțat experții in sanatate publica. Astfel, se spera ca se va limita raspandirea virusului poliomielitei, descoperit in probele din canalizarea din toata capitala…