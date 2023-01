Raportul GRECO pe Justiție: 7 din 13 recomandări, satisfăcătoare GRECO a publicat, miercuri, al Treilea Raport Interimar de Conformitate in cadrul rundei a patra de evaluare ”Prevenirea coruptiei cu privire la membrii Parlamentului, judecatori si procurori”. Organismul stabilește ca țara noastra a facut progrese satisfacatoare in 7 dintre cele 13 recomandari și face trimitere la recomandarile formulate anterior. GRECO a recomandat imbunatatirea transparentei procesului […] The post Raportul GRECO pe Justiție: 7 din 13 recomandari, satisfacatoare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un sistem de monitorizare a sigurantei a semnalat ca varianta actualizata a vaccinului anti-COVID-19 al producatorului american de medicamente Pfizer Inc (PFE.N) si partenerului german BioNTech ar putea fi legata de un tip de accident vascular cerebral la varstnici, potrivit datelor preliminare analizate…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a prezentat, luni, Dumei de Stat, camera inferioara a parlamentului de la Moscova, un proiect de lege privind iesirea tarii din Conventia penala privind coruptia a Consiliului Europei si retragerea din Grupul Statelor Impotriva Coruptiei (GRECO), transmite EFE, citata…

- Fostul ministru al Economiei, Adriean Videanu, dar și omul de afaceri Ioan Niculae au fost achitați, luni, de Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) in dosarul „Romgaz-Interagro”. Decizia nu este definitiva. „A fost și ramane nevinovat”, a declarat luni, la Antena 3, avocatul lui Videanu, care a…

- Zeci de procese au fost deschise la Curtea de Justitie a Uniunii Europene impotriva sanctiunilor UE impuse in urma invaziei Ucrainei, de catre oligarhi ruși dar și de unele companii rusești, conform presei germane, citate de dpa și Agerpres. Printre cele 61 de acțiuni se numara și cea a lui Roman Abramovici,…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) va relua, luni, pe 12 decembrie, judecarea procesului in care procurorul Emilian Eva a fost condamnat pentru corupție, relateaza Grupul de Investigații Politice (GIP). GIP reamintește ca, in 2017, ICCJ l-a condamnat pe Eva, in prima instanța, la 2 ani și 11…

- Ministerul Finanțelor a publicat proiectul de buget pentru 2023, configurat pe un cadru economic cu o creștere economica de 2,8% și cu un deficit bugetar de 4,4% din PIB. Bugetul pe 2023 arata ca unele instituții vor avea bugete mai mici decat in acest an, iar altele precum cel al Familiei, mai mare…

- Judecatoarea Alina Ioana Ilie, de la Inalta Curte de Casație și Justiție – care a facut parte din completul ce a decis retrimiterea la Parchet a dosarului in care fostul procuror Mircea Negulescu este acuzat, alaturi de un fost politist, ca a „fabricat” probe – iese la pensie. Cererea de pensionare,…

- Elena Udrea a pierdut ultima șansa de a fi eliberata, dupa ce solicitarea ei de a-i fi anulata condamnarea de sase ani de inchisoare in dosarul „Gala Bute” a fost respinsa. Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins luni, ca nefondat, recursul in casatie, o cale…