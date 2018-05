Raportul GRECO: 2017 a fost un an NEGRU pentru anti-corupţie Documentul spune ca lupta impotriva coruptiei a inregistrat un regres anul trecut, iar de vina pentru aceasta situatie sunt „noi initiative legislative din anumite state europene care au rasturnat reformele anterioare care aveau ca scop prevenirea faptelor de coruptie, dar si reformele deja adoptate si care pot conduce la incalcarea standardelor anticoruptie ale Consiliului Europei”. „2017 a fost un an negru pentru anti-coruptie. Progresul impotriva coruptiei nu poate fi luat de-a gata. El implica sa fii in alerta, pentru ca mereu exista riscul regresului”, a afirmat presedintele GRECO, Marin… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania se afla printre mai multe tari europene care au regresat in lupta anticoruptie, conform Raportului anual publicat joi de catre Grupul Statelor Anti Coruptie (GRECO) al Consiliului Europei.CONSULTAȚI AICI INTREG RAPORTUL GRECO Conform raportului, in Romania, dar si in tari precum…

- Grupul de State impotriva Coruptiei (GRECO) avertizeaza ca noi initiative legislative din anumite state europene risca sa deturneze reformele adoptate anterior pentru consolidarea prevenirii coruptiei, lucru care ar putea constitui incalcari ale standardelor anticoruptie ale Consiliului Europei.…

- Organizația anti-corupție a Consiliului Europei, GRECO, a acuzat un regres al luptei impotriva corupției, in raportul anual publicat joi și care indica in special situația din Romania, Polonia și Grecia, scrie AFP.

- Șeful USR Dan Barna susține ca Raportul Grupului statelor impotriva coruptiei al Consiliului Europei (GRECO) confirma ca justitia „se dizolva” sub ochii noștri. ”Nu doar institutiile Uniunii Europene sunt cu ochii in aceasta perioada pe Romania. Dupa multe semnale transmise in ultimele luni, Grupul…

- "Ati vazut ca Guvernul, intr-un final a acceptat sa publice raportul GRECO. In concluziile raportului GRECO, cred ca puteti recunoaste foarte multe dintre obiectiile pe care PNL le-a formulat fata de modificarile legilor justitiei si foarte multe obiectii pe care le-am avut fata de comportamentul…

- Grupul de State impotriva Coruptiei (GRECO), un organism al Consiliului Europei, a publicat miercuri un raport despre Romania in care isi exprima ”profunda ingrijorare” fata de anumite aspecte ale reformelor sitemului de justitie adoptate de Parlamentul de la Bucuresti.

- Grupul de State impotriva Coruptiei (GRECO), un organism al Consiliului Europei, a adoptat un nou raport privind reformele justitiei din Romania, in cadrul reuniunii plenare din 19-23 martie, si indeamna autoritatile romane sa autorizeze cat mai rapid publicarea raportului.

- Comisia Europeana a aratat intr-un raport anual privind situatia economica si sociala din Romania, dat publicitatii miercuri, ca ireversibilitatea progreselor in lupta impotriva coruptiei in Romania a fost pusa recent in pericol. 'Rezultatele bune continue ale institutiilor judiciare in lupta impotriva…