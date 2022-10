Nicio investiție in infrastructura aeroportuara nu s-a realizat in perioada 2014-2019 la Compania Naționala Aeroporturi București (CNAB), arata o sinteza a raportului de audit al performanței realizat de Curtea de Conturi a Romaniei, potrivit comunicatului remis Libertatea, miercuri, 26 octombrie.„Instabilitatea de la nivelul managementului, dar și lipsa de implicare și asumare a factorilor decizionali din cadrul CNAB, au dus la zero investiții in infrastructura aeroportuara, deși prin bugetele de venituri și cheltuieli ale companiei au fost alocate sume importante pentru modernizarea acesteia”,…