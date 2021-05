Stiri pe aceeasi tema

- Inflatia in Romania a ajuns in aprilie la 3,2%, atingand cel mai ridicat nivel din ultimul an, de la inceputul pandemiei. Acesta este un semn de revenire a economiei, sugerand existenta unui apetit ridicat de consum.

- Saptamana trecuta, leul a avut o evoluție stabila fața de euro, care a fluctuat in culoarul 4,922 – 4,933 lei. Mult mai agitat a fost parcursul comparativ cu alte valute principale. Dupa o creștere la 4,9265 lei, cursul euro a scazut vineri la 4,9253 lei, intr-o ședința in care tranzacțiile s-au realizat…

- Miron Mitrea: „E dezordine in administrarea Romaniei. Nu le e frica de premier, deschid gura cand au un microfon in fața. Este o lupta electorala, cine e mai bun cu populația. Lupta acum e cine scoate primul maștile. Președintele a anunțat relaxarea, nu premierul. Situația este evidenta, am intrat in…

- BNR a revizuit in sens ascendent rata anuala a inflatiei, estimand 4,1% in decembrie, cu 0,7 puncte peste prognoza din martie: „rata anuala a inflatiei se va inscrie pe o traiectorie pronuntat ascendenta in lunile urmatoare”. Rata anuala a inflatiei se va inscrie pe o traiectorie pronuntat…

- Rata anuala a inflatiei in luna aprilie 2021, comparativ cu luna aprilie 2020, este 3,2%, anunța Institutl Național de Statistica. Preturile de consum in luna aprilie 2021 comparativ cu luna martie 2021 au crescut cu 0,5%. Rata inflatiei de la inceputul anului (aprilie 2021 comparativ cu decembrie…

- “Masurile care au fost adoptate anul trecut au fost cele corecte, pe latura administrarii fiscale si din perspectiva colectarii veniturilor, pentru ca au tinut in viata sectoare de activitate afectate direct, dar si indirect. In primul trimestru avem incasari cu 14% mai mari decat in anul 2019, in conditiile…

- In Europa, porumbul este cu peste 35% mai scump fața de finele lunii martie 2020, iar graul cu peste 22%. In privința sectorului agricol local, acesta se profileaza ca un caștigator al tendințelor curente, orientate de asemenea favorabil pe termen scurt. Și pentru PIB-ul Romaniei, acest lucru ar putea…

- Saltul preturilor marfurilor ar putea fi resimtit de consumatori in perioada urmatoare printr-un cost sporit al bunurilor esentiale, afirma Claudiu Cazacu, Consulting Strategist in cadrul casei de brokeraj XTB Romania, mentionand ca, in Europa, porumbul este cu peste 35% mai scump fata de finalul…