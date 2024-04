Stiri pe aceeasi tema

- Amenzi de peste 38.000 de lei date de polițiștii și jandarmii din Alba, marți: 13 permise de conducere și 11 cetificate de inmatriculare, reținute Amenzi de peste 38.000 de lei date de polițiștii și jandarmii din Alba, marți: 13 permise de conducere și 11 cetificate de inmatriculare, reținute Marți,…

- Un tanar a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore dupa ce s-a urcat la volan deși avea permisul suspendat și era sub influența drogurilor. Mașina pe care o conducea avea numere false. Tanarul a fost tras pe dreapta in trafic, pentru un control de rutina, pe o strada din Alba Iulia. „In urma verificarilor…

- Cinci politisti ai Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Arad, intre care si un comisar sef, au fost trimisi in judecata pentru luare de mita de DNA. Potrivit procurorilor, acestia incasau pana la 400 de euro pentru fraudarea examenelor practice. Politistii…

- In ianuarie 2024, numarul autoturismelor noi inmatriculate in Romania a inregistrat o creștere de 4,15% (DRPCIV)Volumul de autoturisme noi inmatriculate in Romania in ianuarie 2024 a crescut cu 4,15% fata de acelasi interval din anul anterior, pana la 12.733 de unitati, conform datelor centralizate…

- In luna decembrie 2023, potrivit datelor Asociației Constructorilor de Automobile din Romania, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut cu -3.3% fața de decembrie 2022, atingandu-se un nivel de 867.052 unitați. In 2023, potrivit ACAROM, „in UE au fost inmatriculate in total 10.547.716 unitați,…

- DGCPI (Direcția Generala Permise de Conducere și Inmatriculari) a facut o mare greșeala cu privința la datele lunii decembrie din 2023. Nu mai puțin de 2.000 de mașini nu au aparut in raportul celor de la DGCPi (fost DRPCIV). Abia in al doilea raport greșelile au fost corectate. Pe 3 ianuarie 2023,…

- Datele oficiale de la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor Timiș arata o situație ingrijoratoare, mai mult de jumatate dintre candidații care doresc obținerea unui permis de circulație rutiera pica deja de a proba teoretica. La proba practica situația…

- DNA anunta, luni ca procurorii din cadrul Serviciului teritorial Suceava au finalizat al saselea dosar privind fapte de coruptie legate de eliberarea permiselor de conducere de catre Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV) Suceava. In acest dosar,…