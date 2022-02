Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea totala a investitiilor imobiliare s-a apropiat de 900 de milioane de euro in Romania in 2021, mai bine de o treime din suma tranzactionata fiind inregistrata in ultimele trei luni ale anului, potrivit companiei de consultanta Colliers Romania, care arata ca trimestrul 4 din 2021 s-a dovedit…

- Atribuirea a avut loc pe 8 februarie 2022 Valoarea totala a achizitiei este de 1.738.922,08 lei Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" SA Constanta a atribuit un contract in urma unei licitatii publice pentru lucrari de reparatii capitale cheu Dana 38 Port Constanta si organizarea executiei…

- Statul roman cumpara echipamente radio de comunicații la prețuri mult mai mari decat anii trecuți. Potrivit unei decizii luate la finalul anului 2021, Societatea Naționala Radiocomunicații (SNR) va cumpara echipamente de emisie FM in valoare de 3,3 milioane lei și echipamente de emisie AM in valoare…

- Compania de consultanța imobiliara Colliers a intermediat vanzarea proiectului de birouri de clasa A Dacia One, dezvoltat de ATENOR, catre Paval Holding, proprietarul Dedeman, cel mai mare retailer local de bricolaj. Valoarea tranzacției se situeaza in jurul valorii de 50 milioane de euro. Situat in…

- Pe 22 decembrie 2021, la ora 10.00, Ministerul Mediului da startul Programului Casa Verde Fotovoltaice. Valoarea disponibila este de peste 250 de milioane de lei. “Incepand cu data de 22 decembrie 2021, ora 10:00, persoanele fizice interesate sa se inscrie in Programul Casa Verde Fotovoltaice se pot…

- “In ciuda incertitudinii permanente generate de pandemie, a problemelor aparute pe lanturile de aprovizionare, care afecteaza sectoare mari ale economiei, sau inflatiei care a luat avant, remarcam in 2021 o revenire treptata a nivelului de consum al populatiei, care alimenteaza o redresare mai puternica…

- Valoarea totala a comenzilor livrate de retailerul evoMag, cu ocazia Black Friday 2021, a fost de 5,9 milioane de euro, nivel similar cu cel inregistrat anul trecut, conform datelor publicate luni, conform agerpres. In acest sens, valoarea medie a comenzii s-a majorat, de la an la an, pana la peste…

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, joi, 214,2 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduala la 55 de luni, la un randament mediu de 5% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Valoarea nominala…