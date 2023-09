Stiri pe aceeasi tema

- Piata globala a hainelor second-hand se va dubla pana in 2027 si va ajunge la valoarea de 350 miliarde de dolari, reiese din datele cuprinse intr-un raport de specialitate, publicat luni, transmite Agerpres. Conform ThredUp, in 2022, valoarea pietei de haine second-hand, la nivel global, a fost de 177…

- Industria hainelor second-hand se va dubla pana in 2027. Care este situația in Romania? Conform acestui raport, anul trecut valoarea pieței de haine second-hand a fost de 177 de miliarde de dolari și se așteapta ca in 2027 sa depașeasca 350 de miliarde de dolari. O treime din comercianții chestionați…

- Creșterea prețurilor și scaderea puterii de cumparare i-a obligat pe mulți romani sa se imbrace de la second-hand. Piața sh pare a fi una extrem de infloritoare. Totuși, nu toate hainele din aceste magazine se vand. Lungul drum al hainelor sh catre reciclare trece, adesea, prin lipsa de educație a populației.…

- Piața mașinilor noi a crescut susținut in primele șapte luni din acest an, fiind cu 23% peste nivelul din 2022. Raportul dintre mașinile noi și cele SH nu a mai fost de mult timp la nivelul de acum, adica de sub 1 la 2, fiind și ani in care cele SH erau de patru ori mai multe decat mașinile noi, scrie…

- ”Pentru 2023, OMV Petrom preconizeaza ca pretul mediu al titeiului Brent va fi intre 75 dolari/bbl si 80 dolari/bbl (estimarea anterioara: peste 80 dolari/bbl; 2022: 101 dolari/bbl). Marja de rafinare este estimata a se situa la peste 10 dolari/bbl (estimarea anterioara: peste 9 dolari/bbl; 2022: 16,6…

- Actiunile Netflix au scazut cu 9% joi, dupa ce cresterea slaba a veniturilor companiei de streaming video a starnit ingrijorari cu privire la un drum mai lung spre crestere din noile initiative ale companiei, cum ar fi combaterea partajarii parolelor, transmite Reuters.Compania a adaugat aproape…

- Piata romaneasca de fuziuni si achizitii (M&A) a inregistrat 132 de tranzactii in prima jumatate a anului 2023, cu o valoare totala estimata de 3,7 miliarde dolari, conform unei analize realizate de EY Romania, potrivit Agerpres.Volumul tranzactiilor reprezinta o usoara crestere fata de cele…

- ”Conform datelor recent publicate de Institutul National de Statistica (INS), valoarea totala a exporturilor de produse din tutun prelucrat, precum tigarete si consumabile pentru produse din tutun incalzit, a fost de 1,48 de miliarde de euro in 2022, reprezentand o crestere de 140 de milioane de euro…