RAPORT: Valoarea investiţiilor imobiliare în România a scăzut cu aproximativ 29% în primele şase luni, la 290 milioane euro ”Valoarea totala a investitiilor imobiliare a ajuns la aproape 290 de milioane de euro in Romania in primele sase luni din 2021, in scadere cu circa 29% fata de nivelul de 409 milioane de euro din prima jumatate a lui 2020, tranzactiile in segmentul birourilor reprezentand aproximativ 66% din volum”, arata Colliers in raportul de piata privind evolutia pietei imobiliare in primul semestru din 2021. In ciuda incetinirii, consultantii Colliers apreciaza ca fundamentele pietei raman puternice, cu un nivel sanatos al tranzactiilor si incredere din partea bancilor de a spori creditarea in economie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

