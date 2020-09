Raport: Tulburările geopolitice și concurențiale pot bloca dezvoltarea industriei de comunicații Companiile din sectorul telecomunicațiilor au reușit sa faca fața exploziei gradului de utilizare a rețelelor in timpul pandemiei, cu toate acestea, presiunea de a menține reziliența infrastructurii rețelei și de a-și extinde acoperirea reprezinta principalele provocari ale acestui sector, conform raportului EY „Principalele 10 riscuri in sectorul telecomunicațiilor in 2020” . Raportul imbina cunoștințele de specialitate ale EY in acest sector și informațiile obținute in urma unor sondaje derulate in randul consumatorilor, punctand cele mai mari amenințari cu care se confrunta, in prezent, operatorii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

