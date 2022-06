Stiri pe aceeasi tema

- Armele nucleare la nivel mondial au scazut cu aproximativ 3% fata de anul trecut, dar se asteapta ca puterile sa-si mareasca arsenalul in urmatorul deceniu din cauza programelor de modernizare in curs de desfasurare, a avertizat luni, intr-un raport, Institutul International de Cercetare pentru Pace…

- Rusia a obținut venituri de 93 de miliarde de euro din exporturile de combustibili fosili in primele 100 de zile ale razboiului sau cu Ucraina, cea mai mare parte catre UE, potrivit unui raport al unui centru de cercetare independent publicat luni. Publicarea acestui raport de catre Centrului pentru…

- Oficialii ucraineni au spus recent ca Rusia a distrus podul peste rau, care leaga Severodonetk de Lysychansk, intrerupand rutele de evacuare pentru civili. ISW a spus ca aceasta miscare a fost probabil o incercare de a taia liniile de comunicatie terestre ucrainene care merg de la Bakhmut la Lysychansk…

- Utilizarea armelor nucleare de catre Rusia este puțin probabila, dar nu complet exclusa, este de parere Pyotr Topychkanov, analist al Institutului Internațional de Cercetare a Pacii (SIPRI) din Stockholm.

- Aderarea Suediei la NATO va avea un efect stabilizator si va fi benefica pentru tarile riverane Marii Baltice, potrivit unui raport oficial publicat vineri la Stockholm, la o zi dupa ce vecina sa Finlanda s-a angajat sa solicite aderarea la alianta militara occidentala, relateaza

- Rusia și Ucraina dintr-o privire Rusia și Ucraina sunt cele mai mari doua țari din Europa. Vecinii faceau parte din cele 15 republici sovietice care formau URSS. Dupa prabușirea Uniunii Sovietice in 1991, Ucraina a devenit o țara independenta și s-a distanțat de Rusia. In martie 2014, dupa luni de proteste…

- Cheltuielile militare globale au depașit 2.000 de miliarde de dolari pentru prima data in 2021, al șaptelea an in care totalul a crescut, arata un raport al Institutului Internațional de Cercetare a Pacii din Stockholm. Instituția vorbește de o creștere semnificativa pentru Rusia. Cheltuielile militare…

- Cel mai recent raport al Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm (SIPRI) de saptamana aceasta arata ca Statele Unite și-au crescut foarte mult exporturile de arme in ultimii cinci ani, in ciuda tendinței de scadere a comerțului mondial cu arme. Fii la curent cu cele…