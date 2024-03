Decizie majoră a Armatei Române: Înființează batalion de drone militare Bayraktar la Timișoara Armata Romana se modernizeaza. Concret, urmeaza sa se infiinteze un batalion de drone militare Bayraktar, care va operationalizat de Batalionul 184 Senzori si Aparare Antiaeriana din Timisoara. Batalionul 184 Senzori și Aparare Antiaeriana din Timișoara, care va operaționaliza aceste drone, este in plin proces de recrutare și de pregatire pentru recepționarea celor 18 aeronave. Despre sistemele Bayraktar TB2 a inceput sa se vorbeasca mai mult odata cu atacarea Ucrainei de catre Rusia, ele intrand deja in mentalul public. In primele luni ale conflictului, armata ucraineana a folosit drone Bayraktar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

