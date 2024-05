Stiri pe aceeasi tema

- Peste 40% dintre afacerile de familie Europa Centrala și de Est (ECE) nu au un plan de succesiune, in condițiile in care peste doua treimi (64%) dintre acestea sunt conduse inca de fonndatori.

- Piața romaneasca de investiții imobiliare a incheiat primul trimestru din 2024 cu tranzacții de 202 milioane de euro, inregistrand cea mai mare creștere a activitații tranzacționale din ECE.

- Majoritatea (60%) companiilor din Europa Centrala și de Est (ECE) cred ca anumite riscuri, precum cele asociate cu tranziția la energia verde, schimbarile in preferințele consumatorilor sau tehnologia, pot deveni oportunitați de creștere. In schimb, modificarile cadrului de reglementare sau problemele…

- Comparativ cu dolarul, valoarea leului a scazut, moneda americana fiind cotata la 4,6085 lei, in urcare cu 1,93 bani (+ 0,42%), comparativ cu miercuri, cand s-a situat la 4,5892 lei.De asemenea, moneda nationala s-a depreciat si in raport cu francul elvetian, calculat de BNR la 5,0914 lei, in crestere…

- Guvernul Romaniei pregatește o lovitura financiara pentru romanii care iși desfașoara afacerile alaturi de frați sau soții, promițand impozite mai mari pentru aceste structuri de afaceri. Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a dezvaluit detalii privind noile reguli și impactul lor asupra mediului antreprenorial…

- Patria Bank lanseaza un pachet special pentru femeile antreprenor, care include o serie de avantaje financiare personalizate, pentru a sprijini afacerile conduse de acestea. Potrivit unui comunicat al bancii, remis luni AGERPRES, initiativa de lansare a "Pachetului Patria pentru Femeile Antreprenor"…

- In premiera, in Romania femeile caștiga mai mult decat barbații. De asemenea, este in creștere numarul femeilor care ocupa funcții de conducere, conform datelor recente, anunța Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale. Femeile mai bine platite In luna februarie anul acesta, in premiera, media salariului…

- Peste jumatate din clinicile, cabinetele medicale și centrele de tratament mici și medii din Europa Centrala și de Est nu folosesc soluții digitale de administrare a datelor, arata un comunicat de presa. Deși vorbim despre o piața de 10,2 miliarde de euro, ȋn care activeaza 356.000 de doctori, pacienții…