Stiri pe aceeasi tema

- Economia globala va avansa cu 4,5%, in 2022, daca impactul variantei Omicron va fi limitat, iar masurile implementate vor asigura o protectie adecvata impotriva imbolnavirilor grave, arata un raport PwC. Scenariul de baza al raportului porneste de la premisa ca acest an va fi mai putin imprevizibil…

- Carantina forțata in spital și in spații special amenajate pentru o luna sau chiar mai mult pentru persoana infectata, izolare și testare multipla pentru persoanele contact - acestea sunt masurile dure aplicate dupa un singur caz COVID pozitiv in Hong Kong, unde autoritațile au inca o politica stricta…

- Starea de urgenta, care a fost impusa in ianuarie anul trecut, acorda puteri mai mari guvernului central, simplificand birocratia care sufoca procesul de luare a deciziilor. Starea de urgenta urma sa expire la sfarsitul lunii decembrie. De asemenea, Ministerul Sanatatii a decis ca in perioada 16 decembrie…

- Marea Britanie ar trebui sa se pregateasca pentru cresterea ratei de infectare in ianuarie, spun oamenii de stiinta. Cercetatorii au facut si o simulare: se asteapta la circa 25-75.000 de decese pana la finele lui aprilie 2022, in functie de rata de vaccinare. Momentan, in Anglia, numarul celor infectati…

- Decizia a fost anunțata de directoru lFMI, Kristalina Georgieva, in urma raspandirii noii variante de coronavirus - Omicron.„O noua varianta care s-ar putea raspandi foarte repede ar putea zgudui increderea si, in acest sens, vom asista probabil la revizuiri in scadere ale previziunilor noastre din…

- Vorbind intr-un interviu video pentru conferința Reuters Next, secretarul adjunct al Energiei din SUA, David Turk, a declarat miercuri ca administrația Biden ar putea ajusta momentul eliberarii planificate a stocurilor strategice de țiței daca prețurile globale la energie scad substanțial. Turk a adaugat…

- Problemele de pe lanțul global de aprovizionare sunt din ce in ce mai acute și imping prețurile tot mai sus. In plus, specialiștii avertizeaza ca acestea pun in pericol redresarea economica. Economia globala se confrunta cu unul dintre cele mai mari blocaje din istorie. Indicatorii Bloomberg Economics…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat miercuri ca va monitoriza contagiozitatea subvariantei Delta AY.4.2 a coronavirusului, din ce in ce mai prezenta in contaminarile cu COVID-19, informeaza AFP. ”Incepand din iulie a fost observata o crestere a transmiterii subvariantei AY.4.2”, a indicat…