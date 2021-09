Stiri pe aceeasi tema

- Produsul Intern Brut al Romaniei ar putea fi mai mare cu 24 miliarde de euro anual pana in 2030 – o majorare de 8,7% pe an – prin cresterea egalitatii de gen, potrivit raportului „Win-Win: How Empowering Women Can Benefit Central and Eastern Europe”, publicat de o companie de consultanta. Conform unui…

- HBO Max va fi disponibil in Europa incepand cu 26 octombrie, Suedia, Danemarca, Norvegia, Finlanda, Spania si Andorra fiind primele tari europene ce vor avea acces la noul serviciu de streaming, potrivit unui comunicat remis News.ro In 2022, HBO Max va fi disponibil in alte 14 teritorii: Bosnia…

- Angajatii din Romania au fost pe primul loc in UE la numarul orelor lucrate pe saptamana in 2020, conform datelor de la Eurostat, oficiul european de statistica. Astfel, angajatii romani au lucrat, in medie, 40,4 ore pe saptamana anul trecut, fiind urmati in clasament de cei din Bulgaria, cu 40,2 ore…

- Paradoxul statisticii: romanii lucreaza 40 de ore pe saptamana, cel mai mult din UE, iar olandezii doar 30 de ore pe saptamana. Angajatii din Romania au fost pe primul loc in UE la numarul orelor lucrate pe saptamana in 2020, conform datelor de la Eurostat, oficiul european de statistica.…

- Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a anuntat luni majorarea salariului minim cu 2%, informeaza publicatia Ekathimerini, citata de Agerpres.„Contrar sugestiilor reprezentantilor mediului de afaceri, Guvernul a decis majorarea salariului minim cu 2% anul acesta”, a declarat Mitsotakis,…

- Din numarul total al persoanelor intervievate, in martie 2020, in timpul primului val al pandemiei, 39% dintre acestea mergeau zilnic la birou. In prezent, procentul persoanelor care merg la birou a crescut la 49%. In Romania, procentele se situeaza de la 38%, in martie 2020, la 51% in prezent. Mersul…

- “Compania de consultanta imobiliara Colliers anunta ca Monika Rajska-Wolinska a fost promovata in functia de Chief Executive Officer (CEO) pe zona Europei Centrale si de Est (ECE), inclusiv pe Bulgaria, Republica Ceha, Ungaria, Polonia, Romania si Slovacia, incepand de la 1 august 2021”, anunta compania.…

- Compania de consultanta imobiliara Colliers anunța ca Monika Rajska-Wolinska a fost promovata in funcția de Chief Executive Officer (CEO) pe zona Europei Centrale și de Est (ECE), inclusiv pe Bulgaria, Republica Ceha, Ungaria, Polonia, Romania și Slovacia, incepand de la 1 august 2021. Ea este un adevarat…