Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite si 13 tari aliate si-au exprimat marti, intr-o declaratie, „preocuparile comune” pe tema raportului Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) cu privire la originea COVID-19, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus cere o noua ancheta, a unor experti specializati, cu privire la ipoteza unei ”scapari” a virusului SARS-CoV-2, care care a cauzat pandemia covid-19, dintr-un laborator din China si critica lipsa uni acces la…

- Compania americana Moderna a inceput studiile vaccinului Covid-19 pe mii de copii cu varsta cuprinsa intre 6 luni si 11 ani. Conform unui comunicat al companiei, citat de Le Figaro, studiul clinic implica un total planificat de 6.750 de copii din Statele Unite si Canada. Vaccinul Moderna este autorizat…

- In Republica Moldova ar urma sa soseasca primul lot de vaccin Aeronava de transport C-27J Spartan. Foto: wikipedia.org. În Republica Moldova, unde au fost raportate de la începutul pandemiei 177.000 de cazuri de coronavirus si aproape 3.800 de decese, ar urma sa soseasca saptamâna…

- Coronavirusul care cauzeaza Covid-19 este posibil sa nu fi aparut in China, a sugerat duminica, intr-o declaratie pentru BBC One, un cercetator al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, care a admis ca exista mai multe ipoteze privind originea pandemiei, scrie news.ro. Profesorul John Watson,…

- Toate ipotezele raman deschise in cercetarea Organizatiei Mondiale a Sanatatii despre originea Covid-19, a spus, vineri, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, potrivit The Guardian, anunța news.ro. O echipa a OMS in China a spus saptamana aceasta…

- Peste 100 de milioane de doze de vaccinuri impotriva covid-19 au fost administrate in lume, la mai putin de doua luni de la lansarea, la inceputul lui decembrie, a primelor campanii de vaccinare in masa, potrivit unui bilant AFP. Marti, la ora 8.00 GMT (10.00, ora Romaniei), cel putin 101.317.005…

- China a afirmat marti ca si Statele Unite ar trebui sa invite in tara o echipa internationala de experti ai Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), precum cea aflata in prezent in orasul chinez Wuhan, pentru a cerceta originea coronavirusului, transmite EFE. Purtatorul de cuvant al MAE…