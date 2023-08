Raport ONU 2023: „Consumul de cocaină din România este în creștere” Potrivit celui mai recent raport al Organizației Națiunilor Unite (ONU) privind traficul și consumul de cocaina, acesta arata ca in Romania a crescut consumul, mai ales in randul populației tinere cu venituri mari, scrie gandul.ro Din datele raportului, rezulta ca portul Constanța e folosit tot mai des de traficanții de droguri, iar una din explicațiile pentru creșterea traficului din Romania e colaborarea constanta intre rețelele de crima organizata, dar și poziția geografica. Romania se afla pe ruta de tranzit Turcia-Grecia spre Europa Occidentala, se arata in Raportul ONU privind traficul și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

