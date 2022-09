Aproape 90% dintre angajati declara ca sunt productivi la locul de munca, in timp ce 85% dintre lideri sunt de parere ca trecerea la munca hibrida le-a testat increderea privind productivitatea angajatilor, reiese dintr-un raport de specialitate, publicat de Microsoft. Conform cercetarii “Work Trend Index Pulse”, liderii trebuie sa creeze claritate si aliniere in jurul obiectivelor companiei, sa elimine aglomerarea task-urilor care nu sustin aceste obiective si sa-si asculte mai mult angajatii, in contextul in care 57% dintre companii colecteaza rareori sau deloc feedback-ul angajatilor. In acelasi…