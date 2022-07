Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din Romania „Elie Wiesel” a publicat miercuri noul raport de monitorizare a antisemitismului in Romania. Analiza urmarește evoluția discursului instigator la ura din mediul online și acțiunile cu caracter extremist, antisemit, manifestate in spațiul public. Raportul include o analiza a evoluției din ultimul an a manifestarilor cu caracter antisemit, instigator la ura, negaționist (mai 2021- aprilie 2022). Evoluția contextului pandemic, desfașurarea campaniilor de vaccinare, semnalarea publica a pericolului generat de creșterea cazurilor de antisemitism…