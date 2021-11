Stiri pe aceeasi tema

- Standardele de eficienta energetica ar putea sa influenteze, in urmatorii zece ani, toate tranzactiile imobiliare considera investitorii imobiliari, care calculeaza inca de la inceput cat i-ar costa sa aduca o cladire la emisii de carbon aproape zero, potrivit raportului “Emerging Trends in Real Estate…

- Marea Britanie se va implica deplin si in mod constructiv cu Uniunea Europeana in legatura cu propunerile acesteia pentru a facilita tranzitul de marfuri catre Irlanda de Nord, a declarat miercuri co-presedintele Partidului Conservator britanic Oliver Dowden, transmite Reuters, potrivit Agerpres.…

- Senator Ovidiu Puiu: Romania nu are o strategie energetica și reacționeaza pompieristic la creșterile de prețuri! Creșterea exploziva a prețurilor energiei electrice și gazelor naturale este pe cale sa arunce Romania intr-una din cele mai grave crize post-decembriste. Un cumul de factori contribuie…

- In prezent, Polestar are un portofoliu format din doua modele și este prezent pe piețe precum Statele Unite, China, Canada, Belgia, Germania, Marea Britanie, Suedia, Olanda, Norvegia și Elveția. Oficialii producatorului suedez au anunțat deja ca urmeaza și altele, inclusiv Emiratele Arabe Unite, Australia,…

- Se anunța o IARNA GREA in Romania și Europa: rezerva de gaze naturale este insuficienta. Prețurile vor crește semnificativ Se anunța o IARNA GREA in Romania și Europa: rezerva de gaze naturale este insuficienta. Prețurile vor crește semnificativ Rezervele de gaze naturale ale Uniunii Europene sunt sub…

- Fortele americane au tras focuri de arma în aer luni pe aeroportul din Kabul, unde numerosi afgani au invadat pista, încercând sa fuga din tara lor dupa ce talibanii au preluat puterea, relateaza AFP si Reuters. ''Multimea a scapat de sub control'', a declarat…