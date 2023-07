Stiri pe aceeasi tema

- Analiza Media Fact Book 2023 Pastrand un trend ascendent, dar cu mai mica viteza de creștere, piața de media din Romania s-a aliniat schimbarilor macro economice și a atins o valoare neta estimata de 657 de milioane de euro la finalul anului 2022. Creșterea moderata in 2022 de doar 9% fața de 2021 vine…

- La finalul lunii martie 2023, fondurile de pensii private (pilon II și pilon III) au acumulat active totale in valoare de 107,09 miliarde lei (respectiv active nete in valoare de 107,06 miliarde lei), cu 7% mai mult comparativ cu finalul anului precedent. Raportat la luna martie 2022, valoarea activelor…

- Sectorul IT din Romania a ajuns la 9 mld. Euro. Un IT-ist genereaza in medie 60.000 de euro pentru compania la care lucreaza. ”Observam o continua creștere a pieței de software și servicii in Romania, impactul pe care il are sectorul IT in produsul intern brut național ajungand la 7%. Exista speranțe…

- Piața muncii, dupa primul semestru: peste 160.000 de joburi noi și 4,4 milioane de aplicari. Vara incepe cu o creștere fulminanta a joburilor din turism Primele șase luni ale anului au venit cu peste 160.000 de oferte noi de joburi postate de angajatori, nivel similar cu aceeași perioada a…

- Biofarm, unul dintre cei mai importanți produc atori de medicamente din Romania, estimeaza pentru acest an o cifra de afaceri de aproximativ 325 milioane lei, ceea ce reprezinta o creștere cu 17%, comparativ cu anul trecut, anunța compania, printr-un comunicat de presa remis cotidianului național “Romania…

- ”Flanco a incheiat primul trimestru al anului cu vanzari de peste 300 de milioane de lei, in crestere cu 40% fata de aceeasi perioada a anului anterior. Comparativ, in 2023, piata produselor electro-IT a crescut in valoare cu aproximativ 10%”, anunta compania. Categoriile de produse cu cresteri importante…

- Acțiunile companiei-mama Google, Alphabet, au scazut luni cu 4% luni, ștergand 55 de miliarde de dolari din valoarea de piața a entitații juridice, dupa ce un articol din ziarul New York Times sugera ca piața motoarelor de cautare de pe dispozitivele mobile se confrunta cu o concurența mai acerba, scrie…