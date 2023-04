Stiri pe aceeasi tema

- ”Noua din zece organizatii (91%) au raportat cel putin un incident sau o bresa de securitate cibernetica anul trecut”, potrivit studiului Deloitte 2023 Global Future of Cyber, care arata ca mai mult de o treime (38%), intre sase si zece evenimente. Studiul mai arata ca frecventa incidentelor de acest…

- Pe parcursul anului 2022 au fost efectuate plati ale activului personal net in valoare de circa 407 milioane de lei catre 23.000 de participanti sau beneficiari, arata Raportul privind evolutia pensiilor private in anul 2022, publicat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) și preluat de Agerpres.…

- Germania ar putea calca pe urmele Italiei care a interzis utilizarea robotului conversațional ChatGPT din cauza problemelor de securitate a datelor, a declarat luni comisarul german pentru protectia datelor pentru publicația Handelsblatt, relateaza Reuters.

- Internetul, sursa bogata de informații poate fi și sursa de ,,oportunitați”, pe care persoanele certate cu legea, le pot folosi in interes propriu! Pentru imbunatațirea securitații cibernetice, a protecției datelor personale a utilizatorilor tehnologiei informatice și a internetului, este imperios…

- Pornind de la principala amenințare a lumii contemporane, atacurile cibernetice, industria de securitate are, in ultimii ani, nenumarate direcții interconectate de dezvoltare, care impulsioneaza expansiunea unui sector special in ecosistemul IT, cel al soluțiilor pentru protecția datelor. Deși riscurile…

- Incident de securitate cibernetica la TAROM! Compania a anunțat ca a avut loc un atac de tip ransomware și mai multe fișiere au fost afectate, insa nu au fost afectate sistemele de zbor, iar cursele au fost operate conform planului. Nu au avut loc intarzieri, sistemul de bilete a mers, la fel și check-in-ul.

- ​Piața globala de fuziuni și achiziții (MandA) a scazut in 2022 cu 17% in volum și cu 37% in valoare fața nivelul record din 2021, din cauza temerilor legate de recesiune, dar va reveni pe creștere in a doua jumatate din 2023, potrivit raportului Global MandA Industry Trends: 2023, realizat de PwC.…