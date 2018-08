Stiri pe aceeasi tema

- Rectificarea bugetara pregatita de Guvern trebuie sa prevada o reducere imediata a cheltuielilor, pentru ca altfel vom ajunge la cresterea taxelor, afirma senatorul PNL Florin Citu, presedintele Comisiei Economice din Senat. "Este nevoie in aceasta rectificare bugetara de reducerea cheltuielilor…

- O varianta ar fi ca amnistia sa fie pentru activitați independente sau chirii. De exemplu, cine ar plati taxele pana la anumita data ar fi scutiți de penalizari. O alta varianta ar fi ca persoanele care au venituri nedeclarate, se va face un T0 in care ar putea declara acele venituri, iar…

- Incepand cu aceasta luna, pensionarii vor primi mai mulți bani la pensie. Potrivit anunțului facut de premierul Viorica Dancila, punctul de pensie creste, incepand cu 1 iulie, cu 10%, de la 1.000 la 1.100 de lei. De asemenea, pensia minima garantata se va majora cu 23%, de la 520 de lei la 640 de…

- Banca Nationala a Ungariei (NBH) a anuntat luni ca intentioneaza sa inaspreasca prevederile referitoare la raportul dintre credite si venituri aplicabile pentru creditele ipotecare, in ideea de a reduce riscul reprezentat de cursul de schimb pentru gospodarii. Incepand cu data de 1 octombrie,…

- Dupa cum HotNews a anunțat , BNR are in vedere reducerea gradului de indatorare al solicitanților de credite. Plafoanele propuse sunt considerabil mai mici decat cele actuale, cel mai afcetat segment fiind al creditelor de consum. Bancherii comerciali nu ințeleg foarte bine de ce atata graba din partea…

- Procurorii DNA au stabilit o cautiune de un milion de euro fata de fostul ministru al Finantelor, Sebastian Vladescu, in dosarul in care este acuzat de luare de mita si trafic de influenta in forma continuata, acesta respectand ordonanta si garantand cu lingouri, bani si imobile. Potrivit unui comunicat…

- Un proiect legislativ prin care darea in plata se aplica si in cazul creditelor acordate prin programul “Prima casa” a intrat in dezbatere la Senat. In prezent, darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite nu se aplica si in cazul acestui program. Initiatorii…

- Pentru corectarea informațiilor false promovate in cateva publicații media, trebuie precizat ca, atat la finalul primului trimestru al anului 2018, cat și la finalul primelor 4 luni din anul 2018, ANAF a colectat, in sume nete, mai mult decat in anii 2016-2017 și, de asemenea, a depașit planul de colectare…