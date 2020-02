Stiri pe aceeasi tema

- Romania va intra in procedura de deficit excesiv, arata un raport al Comisiei Europene, care sustine ca declansarea este justificata, deoarece tara noastra nu a raspuns prin actiuni eficiente la niciuna dintre recomandarile trimise bianual de Bruxelles.

- Romania a intrat oficial in procedura de deficit excesiv, arata un raport al Comisiei Europene, care sustine ca declansarea este justificata, deoarece tara noastra nu a raspuns prin actiuni eficiente la niciuna dintre recomandarile trimise bianual de Bruxelles.

- Romania a intrat oficial in procedura de deficit excesiv, arata un raport al Comisiei Europene, care sustine ca declansarea este justificata, deoarece tara noastra nu a raspuns prin actiuni eficiente la niciuna dintre recomandarile trimise bianual de Bruxelles.

- “Prin cea mai recenta inițiativa (de azi, 6 febr.), Comisia Europeana accelereaza dialogul dintre autoritațile de management/organisme intermediare și cetațeni. Inițiativa pilot a Comisiei Europene sprijina cu 250.000 euro acțiunile de colectare și promovare a ideilor cetațenilor in viitoarele proiecte…

- Intrevederea premierului Ludovic Orban cu Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, și declarații comune de presa: Ursula von der Leyen: Buna dimineata! Imi face o deosebita placere și onoare sa il avem pe premierul Romaniei astazi aici, pe domnul Ludovic Orban. Ce placere sa va revad și…

- "Este destul de evident, din datele pe care le are Ministerul Finantelor, ca situatia este de asa natura ca, vrem, nu vrem, vom avea un deficit de peste 4%, fiindca sunt capitole intregi care in proiectul de buget initial al acelui guvern esuat nu au fost bine gandite si este inadmisibil si inimaginabil,…

- Fostul ministru de Finanțe, Gheorghe Ialomițianu, cel care a trecut printr-o situație similara in anul 2009, susține ca reprezentanții Comisiei Europene vor considera ca Romania este in procedura de deficit excesiv. Asta inseamna ca țara noastra va primi indicații de la Comisia Europeana pentru a-și…

- Noua Lege a pensiilor reprezinta un risc semnificativ la adresa deficitului public in 2020 si in anii urmatori in conditiile in care aceasta contine majorari semnificative ale punctului de pensie in intervalul 2019-2021, arata Comisia Europeana in raportul care contine constatarile misiunii de supraveghere…