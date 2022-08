Stiri pe aceeasi tema

- Echipa FC Arges a castigat, scor 3-1 (1-1), meciul sustinut vineri in compania formatiei Universitatea Cluj, in etapa a treia a Superligii. Este prima infrangere din campionat pentru clujeni Universitatea Cluj a deschis scorul in minutul 4, cand Adrian Balan a profitat de iesirea portarului Straton…

- Doi scafandri de la la ISU Giurgiu, ajutați de alți patru colegi de la ISU București-Ilfov cauta un tanar de 24 de ani, care duminica a cazut in raul Argeș. Cautarile au inceput ieri, dar, din cauza curenților puternici din zona, au fost sistate pe timpul nopții, fiind reluate luni dimineața. Tanarul…

- Formatia Sepsi OSK a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa FC Arges, in etapa a doua din Superliga. Golurile au fost marcate de Matei '49 (penalti), Mitrea '60, Stefanescu '63 si Golofca '80. Sepsi: Niczuly - D. Ciobotariu, Ninaj, B. Mitrea, A. Dumitrescu – J. Rodrigez (Damascan…

- FC Arges s-a impus in meciul cu UTA Arad, scor 2-0, sambata seara, pe teren propriu, in prima etapa a SuperLigii. Ambele goluri ale formației piteștene au fost inscrise de atacantul malgas Dorian Bertrand (2, 54), achiziționat in aceasta vara. Gruparea din Trivale a mai avuut o oportunitate de gol prin…

- FC Argeș și UTA Arad se intalnesc intr-un meci din prima etapa a noului sezon de Liga 1. Meciul incepe la ora 18:30 va fi liveTEXT pe GSP.to și televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport. Toate rezultatele etapei #1 din Liga 1 - AICI FC Argeș - UTA Arad, live de la 18:30 Click AICI pentru…