Stiri pe aceeasi tema

- Trupele ucrainene au recucerit peste 20 de localitati in ultimele 24 de ore, in contextul in care avansul lor rapid in estul tarii continua, a anuntat Kievul luni dimineata, potrivit DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Raportul schimbarilor climatice este lansat in dezbatere publica la Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis a declarat joi ca este nevoie de masuri in Romania pentru a diminua efectele schimbarile climatice. „Raspunsul nostru trebuie sa fie unul rapid și ferm”, a subliniat președintele. Fii…

- Este scandal marți pe Aeroportul Internațional „Henri Coanda” dupa ce pasagerii care ar fi trebuit sa decoleze au fost informați ca nu mai pot zbura spre destinațiile dorite din cauza ca Blue Air sisteaza toate zborurile programate pentru plecare de pe aeroporturile din Romania, anunța mediafax.…

- Antrenorul echipei UTA Arad, Ilie Poenaru, a fost nemultumit, sambata seara, de prestatia arbitrului Iulian Calin si crede ca Rapid a castigat nemeritat meciul cu echipa sa, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Campioana en-titre la handbal feminin, Rapid Bucuresti, a disputat doua partide amicale cu Dunarea Braila. Victoriile au fost impartite de cele doua formatii, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Studioul american Warner Bros. a decis sa nu mai lanseze superproductia "Batgirl", cu Leslie Grace in rol principal, in cinematografe sau pe platformele de streaming, un caz unic in istoria blockbusterelor, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Anton Petrea, antrenorul echipei FCSB, a declarat, duminica seara, ca trebuie sa gestioneze foarte bine cele doua meciuri importante din saptamana urmatoare: cu Saburtalo, in Conference League, si cu Rapid, in Superliga, relateaza news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat sambata seara, dupa meciul cu Rapid, scor 1-0, ca dupa momentul acesta, in care adversarii au beneficiat de un penalti la final si au ratat, “s-a sucit” norocul clujenilor si acum vor fi greu de oprit. El a vorbit si despre patronul clubului,…