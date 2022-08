Stiri pe aceeasi tema

- ECHITABIL… Rapid Brodoc a disputat, la finalul saptamanii trecute, cea de-a cincea partida de verificare a verii. Fotbaliștii pregatiți de Adrian Kerezsy au intalnit, in deplasare, pe CSM Bacau. Confruntarea s-a terminat la egalitate, scor 2-2, Radeanu și Iftimie fiind autorii celor doua goluri reușite…

- PREGATIRI… Fotbaliștii de la Rapid Brodoc și-au continuat seria jocurilor amicale din aceasta vara, cu un duel pe care l-au susținut la Vaslui, pe terenul de antrenament. “Alb-vișinii” au dat piept cu Stejarul Dobrovaț (Liga 4 Iași), iar partida s-a terminat la egalitate, scor 3-3 (2-0). Rapidiștii…

- SUCCES… CSM Vaslui a invins Viitorul Liteni, scor 5-3 (2-1), și a terminat pe locul doi in Grupa a 2-a a Regiunii 1 din faza regionala a Cupei Romaniei la fotbal. Sporting Darabani a caștigat grupa și s-a calificat in finala regionala, unde o va intalni pe Victoria Horia (Neamț). Meciul de la Vaslui,…

- PROBLEME… Cu o luna și trei saptamani inaintea inceperii Ligii 3 la fotbal, ACS Hușana Huși și nou-promova Rapid Brodoc sunt in urma in ceea ce privește planul de pregatire, lotul de jucatori și staff-ul tehnic. Starea de incertitudine de la Huși este amplificata de lipsa unei decizii a Consiliului…

- START… Caștigatoarea fazei județene a Cupei Romaniei, CSM Vaslui, va juca, astazi, de la ora 18:00, in deplasare, cu CSO Viitorul Darabani, in prima etapa a fazei regionale. In cel de-al doilea joc, Vasluiul va infrunta pe CSO Viitorul Liteni, pe 13 iulie. CSM Vaslui a fost repartizata in grupa a 2-a,…

- Liga 3 PERFORMANTA… Sarbatoare mare la Brodoc dupa ce echipa de fotbal a reusit pentru prima data in istorie promovarea in Liga 3. Rapid Brodoc s-a impus pe teren propriu, 4-3 cu Sportul Onesti, la capatul unui meci nebun. Eroul “alb-visiniilor” a fost atacantul Eduard Ponea, dupa ce a reusit un hattrick…

- Liga 3 SANSA… Rapid Brodoc joaca, maine, de la ora 17:30, pe “Municipal”, meciul decisiv pentru promovarea in Liga 3, contra echipei bacauane, AS Sportul Onesti. Dupa 3-3 in tur, “alb-visinii” par sa porneasca cu un usor avantaj, avand de partea lor suporterii si avantajul terenului propriu. Rapid…

- Liga 4 AMICAL… Rapid Brodoc intalneste sambata, de la ora 12:00, pe stadionul “Municipal”, echipa de juniori Under 19 a Politehnicii Iasi, intr-un meci amical. Pentru “alb-visinii” este ultima repetitie inainte de barajul de promovare in Liga 3, acolo unde vor infrunta Sportul Onesti, in dubla mansa,…