Nicoleta Dumitrescu Pereți mazgaliți, dar și cu varul și vopseaua cazute, in unele locuri vazandu-se inclusiv zidul și caramizile. Coșuri de gunoi cu margini negre din cauza zecilor de straturi de murdarie amestecata cu scrum de țigara. Scaune șchioape și rupte. Tot acest tablou este vazut, zilnic, intr-unul dintre locurile cele mai tranzitate din Ploiești – Gara de Vest. Este punctul de unde vin și pleaca, la primele ore ale dimineții, in miezul zilei sau la lasarea intunericului, zeci de trenuri, dar și de unde calatorii, odata urcați in vagoane, iau cu ei și imaginea dezolanta a garii, ca și…