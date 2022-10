Stiri pe aceeasi tema

- Salman Rushdie și-a pierdut vederea intr-un ochi și nu mai poate folosi o mana dupa atacul cu cuțitul din 12 august care a avut loc in timp ce se pregatea sa susțina o prelegere in statul New York, a confirmat agentul sau, Andrew Wylie, potrivit The Guardian. Scriitorul, in varsta de 75 de ani, care…

- Scriitorul Salman Rushdie este conștient și „articulat” in discuțiile cu anchetatorii americani, insa ramane in spital, din cauza ranilor grave pe care le-a suferit in urma atacului cu cuțit impotriva sa, in urma cu cateva zile, a declarat un oficial american din cadrul forțelor de ordine, potrivit…

- Hadi Matar, barbatul care l-a injunghiat, vineri seara, in timpul unei conferințe la New York, pe scriitorului Salman Rushdie, a fost pus sub acuzare sambata pentru tentativa de omor, fara posibilitatea eliberarii pe cautiune, scrie Agerpres. Agresorul lui Salman Rushdie, un tanar american de origine…

- Salman Rushdie, autorul cartii ”Versetele satanice” si tinta unei fatwa din partea Iranului timp de peste 30 de ani, a fost conectat la un ventilator dupa ce a fost injunghiat in gat si in abdomen, vineri, in statul New York, de un barbat care a fost arestat, relateaza AFP. ”Vestile nu sunt bune”, a…

- Scriitorul Salman Rushdie, care s-a nascut in India si care si-a petrecut mai multi ani ascunzandu-se dupa ce Iranul le-a cerut musulmanilor sa il ucida din cauza scrierilor sale, a fost operat dupa ce a fost injunghiat, fiind conectat la un ventilator, si cel mai probabil isi va pierde un ochi, potrivit…

- Cunoscutul scriitor Salman Rushdie, autorul Versetelor Satanice, a fost injunghiat in timpul unui interviu, la New York. Acesta a fost amenintat cu moartea de mai multe ori din cauza cartilor sale. Scriitorul Salman Rushdie a fost injunghiat. Acesta este autorul celebrelor Versete Satanice. Incidentul…

- Clipe ingrozitoare pentru Salman Rushdie. Scriitorul de 75 de ani a fost atacat la un eveniment din orașul american New York, iar agresorii l-ar fi injunghiat fara mila. Acesta a primit multe amenintari cu moartea dupa ce a scris volumul „Versetele satanice”. Conform celor de la BBC, politia statului…

- Salman Rushdie, autorul ale carui scrieri au dus la amenințari cu moartea din partea Iranului in anii 1980, a fost atacat și se pare ca a fost și injunghiat, vineri, in timp ce se pregatea sa țina o conferința in vestul New York-ului, potrivit Bloomberg.