Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din judetul Ilfov, dat in urmarire la nivel national si european pentru furt calificat, a fost depistat si retinut in Bucuresti. Potrivit Politiei Ilfov, miercuri, politistii Compartimentului Urmariri din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Ilfov, sprijiniti de politistii Directiei…

- Bursa de Valori Bucuresti trebuie sa devina un hub regional strategic pentru celelalte piete financiare din spatiul sud-est european, a afirmat, luni, Nicu Marcu, presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), in mesajul transmis cu ocazia promovarii Bursei de Valori Bucuresti la statutul…

- 2021 ar putea fi ultimul an in care se schimba ora. Comitetul de Turism si Transporturi al UE propune oprirea schimbarii sezoniere a orei, dar statele membre pot decide in privința fusului orar propriu,...

- Sistemul nostru financiar este unul cross-border și este conectat la cel european, in primul rand, și la cel global, in al doilea rand. Prin urmare, evoluțiile globale influențeaza, prin propagarea contagiunii, atat piața financiara locala, cat și economia reala, a declarat Valentin Ionescu, director…

- Sistemul nostru financiar este unul cross-border și este conectat la cel european, in primul rand, și la cel global, in al doilea rand. Prin urmare, evoluțiile globale influențeaza, prin propagarea contagiunii, atat piața financiara locala, cat și economia reala, a declarat Valentin Ionescu, director…

- Radu Craciun: Potopul banilor tipariți -De la bezna din piețe spre un alt fel de socialism ● Daniel Apostol va fi directorul Direcției comunicare al ASF, de la 1 septembrie ● Andrei Siminel si un puzzle despre economie, piata de capital si verbul ”a construi” ● ​Pandemia este o binecuvântare…

- Toti indicii bursei romanesti au inregistrat evolutii negative, de peste -17%, in primul trimestru al anului 2020, comparativ cu 31 decembrie 2019, potrivit unui raport al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), relateaza Agerpres.Citește și: Șoc in lumea politica din Italia! Premierul…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara, Banca Nationala a Romaniei, Ministerul Finantelor Publice si Asociatia Romana a Bancilor lanseaza in parteneriat FinClub, un program de educatie financiara destinat elevilor de liceu din clasele X-XII pasionati de piata financiara. Derulat sub auspiciile Acordului…