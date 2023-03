Stiri pe aceeasi tema

- Schimbare majora pentru panourile fotovoltaice 2023: Programul va fi lansat pe regiuni Schimbare majora pentru panourile fotovoltaice 2023: Programul va fi lansat pe regiuni La sfarșitul lunii martie, inceputul lunii aprilie, ar putea fi deschisa aplicația pentru Programul Casa Verde Fotovoltaice 2023…

- Adriana Trandafir a vorbit la Antena Stars despre schimbarile care urmeaza sa aiba loc in viața ei. Actrița iși dorește sa faca un curs de croitorie și sa achiziționeze o mașina de cusut cu care sa creeze haine.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Randi a vorbit despre ultima vacanța in care a fost, cea din Thailanda. Artistul a avut parte de mai multe peripeții in vacanța, dar a trecut cu bine peste toate. Mai mult decat atat, cantarețul a marturisit ca s-a accidentat grav. Iata ce s-a intamplat cu el!

- Randi a facut declarații controversate intr-un interviu pentru Antena Stars. Artistul a spus ca nu se roaga niciodata și nu crede in Biblie și in Dumnezeu. Randi este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din Romania și piesele sale sunt mai mereu auzite la radio. Artistul a vorbit intr-un interviu…

- Decizie importanta legata de programul de reabilitare a cladirilor istorice deținute de mediul privat. Primaria Timișoara vine in sprijinul proprietarilor persoane fizice care doresc sa reabiliteze cladirile istorice in care locuiesc, ori pe care le dețin, prin modificarea cuantumului finanțarii din…

- Aflat in scandal cu ultrașii de la Peluza Sud, dupa scandalul de xenofobie de la meciul cu Sepsi, Adrian Mititelu, patronul FCU Craiova, vrea sa ia masuri dure. La partida cu U Cluj, 5-0, Adrian Mititelu nu a permis accesul fanilor pe stadion și dezvaluie ca vrea sa schimbe modul in care ultrașii vin…

- Jelena Ostapenko (25 de ani, 17 WTA) a criticat inca o data sistemul hawk-eye automat in vigoare la Australian Open. Letona a parasit competiția in faza sferturilor de finala, eșec 2-6, 4-6 in fața Elenei Rybakina (23 de ani, 25 WTA). Jelena Ostapenko a depașit așteptarile specialiștilor la Melbourne,…

- De la o cariera emblematica WWE la o cariera de succes in actorie, numele lui Dwayne „The Rock” Johnson se afla pe buzele tuturor. Dar cand vine vorba de rutina lui zilnica, cel mai mare secret al sau este sa faca din ce in ce mai puțin, spune Johnson in