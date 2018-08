Stiri pe aceeasi tema

- Joi la inchiderea sedintei de tranzactionare pe Nasdaq, actiunile Facebook se tranzactionau la 176,2 dolari per actiune, adica in scadere cu 19%, la o capitalizare de piata de 503,5 miliarde de dolari.

- Valoarea totala de piata a celor mai mari 100 de companii globale a crescut cu 15% comparativ cu anul trecut si a ajuns la 20.000 de miliarde de dolari, fapt ce reflecta o crestere de 11,5% a Indexului Global MCSI, arata studiul PwC Global Top 100. Statele Unite ale Americii revendica prima poziţie…

- Capitalizarea bursiera a companiilor romanești listate pe Bursa de Valori București era, dupa primele șase luni din acest an de aproximativ 20 de miliarde de euro, in timp ce capitalizarea tuturor companiilor de pe piața reglementata era de 36 de miliarde de euro.

- Obligațiunile subordonate ale Bancii Transilvania au intrat astazi la tranzacționare, la Bursa de Valori Bucuresti. Emisiunea este în valoare totala de 285 de milioane de euro. „Banca Transilvania a lansat aceasta emisiune pentru finanțarea cresterii portofoliului de credite…

- ANCOM a aprobat, in 29 iunie, cererea RCS&RDS de a aplica clientilor anumite suprataxe, in plus fata de tarifele nationale, pentru serviciile de roaming in Spatiul Economic European (SEE) pentru o noua durata de 12 luni, arata un raport publicat luni pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti.

- Doar doua fonduri deschise de investitii din Romania au reusit sa depaseasca evolutia de ansamblu a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) in deceniul care a inclus si prabusirea pietelor din 2008. Evolutia este in linie cu tendinta inregistrata pe marile...

- Doua dintre cele mai cunoscute nume din brokerajul de asigurari, Globasig și Millennium Insurance Broker(MIB) fuzioneaza. MIB a fost controlata pana anul trecut de familia Voiculescu, prezenta și in top 300 Capital. Va rezulta unul dintre cei mai mari jucatori din zona intermedierii de asigurari facultative…

- Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz a incheiat primul trimestru al acestui an cu un profit net de 501,2 milioane lei, in scadere cu 10,64% comparativ cu cel din perioada similara a anului trecut, conform datelor remise, marti, Bursei de Valori Bucuresti, informeaza AGERPRES . Profitul brut…