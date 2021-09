Stiri pe aceeasi tema

- Magda Palimariu s-a casatorit in secret chiar in weekendul care a trecut. Prezentatoarea rubricii meteo de la Pro TV se bucura acum de o vacanța alaturi de soț. Nu au ales vreo destinație exotica, in strainatate, au calatorit chiar in țara noastra. Vedeta și soțul se afla acum la Iași. Acolo sarbatoresc…

- Nu a trecut mult timp de cand a nascut ca Adela Popescu deja a ales sa plece in prima vacanța alaturi de cei trei copii și soțul ei. Prezentatoarea TV a ales litoralul romanesc și a impartașit fanilor fotografii.

- Cresterea numarului de infectari cu SARS-CoV-2 tulpina Delta a dat peste cap planurile de vacanta pentru romanii nevaccinati. Reincadrarea unor destinatii de vacanta preferare precum Cipru, Spania si Portugalia pe lista rosie a statelor cu risc epidemiologic ridicat si a Greciei pe lista galbena presupune…

- Spania, Portugalia și Olanda intra in zona roșie, in timp ce Grecia - una dintre destinațiile de vacanța preferate de catre romani - intra in zona galbena, incepand de la mizul nopții de sambata spre duminica, potrivit deciziei de joi a Comitetului Național pentru Situații de Urgența, care a actualizat…

- Eva Zaharescu a atras atenția cu cele mai recente imagini postate pe rețelele de socializare. La 19 ani, fiica Andreei Berecleanu a pozat intr-un costum minuscul de baie, iar fanii ei de pe Instagram au reacționat. Studiaza in Londra și locuiește singura de ceva vreme! Eva Zaharescu e fiica in varsta…

- Numarul infectarilor cu coronavirus a crescut, in ultima saptamana, in țarile europene preferate de romani pentru vacanțele de vara. Situația evolueaza rapid in Grecia, Spania, Portugalia, Cipru și in alte state europene, pe fondul raspandirii rapide a variantei Delta, aparuta pentru prima data in India.…

- Secretarul de stat francez pentru Afaceri Europene, Clement Beaune, i-a sfatuit joi pe cetatenii francezi sa evite Spania si Portugalia ca destinatii de vacanta in aceasta vara, din cauza riscurilor legate de varianta Delta de COVID-19, extrem de contagioasa, relateaza Reuters. "Celor care nu si-au…