Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Olaru și-a obișnuit telespectatorii de la Antena 1 cu umorul sau specific, iar asistenta TV ofera doza de energie in fiecare dimineața. Ramona Olaru este tot timpul cu zambetul pe buze și face o serie de dezvaluiri in platoul de la Neatza cu Razvan și Dani!

- Dani Oțil a avut in aceasta dimineața un moment amuzant la „Neatza cu Razvan și Dani”, iar Gabriela Prisacariu nu și-a lasat fiul sa vada emisiunea de la Antena 1. Prezentatorul era imbracat intr-un costum de sport și purta o peruca. Telespectatorii au avut parte astazi de un moment savuros la „Neatza…

- Serile trecute, dupa ce Ramona Olaru s-a mutat din casa lui, Catalin Cazacu a fost surprins in club in compania a doua domnișoare misterioare. Asistenta de la „Neatza cu Razvan și Dani” a reacționat dupa ce a vazut imaginile. S-a zvonit ca cei doi s-ar fi desparțit, insa niciunul nu a confirmat pana…

- Nu este un secret ca Dani Oțil a avut la brațul lui femei mai inalte decat el, iar soția lui nu este excepția. Prezentatorul de la Neatza cu Razvan și Dani a vorbit deschis despre diferența de inalțime dintre el și Gabriela Prisacariu, in cadrul matinalului, și a dezvaluit ca nu reprezinta o problema…

- Dani Oțil face o serie de dezvaluiri in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Antena 1, iar de aceasta data matinalul a oferit detalii din perioada adolescenței, dar și cum obișnuiau parinții lui sa mearga la munca in fiecare dimineața. Iata ce a marturisit Dani Oțil, in direct, la Neatza cu Razvan…

- Dani Oțil radiaza de fericire de cand in viața lui a aparut micuțul Tiago și se simte mai implinit ca niciodata. De aceasta data, prezentatorul TV a avut o discuție telefonica cu fiul sau in platoul de la Neatza cu Razvan și Dani și i-a transmis un mesaj neașteptat, iar colegii de platou au fost cei…

- Dani Oțil iși aduce aminte de toate momentele din copilarie, iar de aceasta data prezentatorul TV și-a amintit cum aratau locurile de joaca, dar și cum obișnuia sa petreaca timpul in parc. In ediția din aceasta dimineața, de la Neatza cu Razvan și Dani, prezentatorul TV a fost cel care a facut o serie…

- Dani Oțil a dezvaluit, in cadrul ediției de astazi a emisiunii Neatza cu Razvan și Dani, experiențele amuzante ale parinților lui la hotelurile din București. Acesta a creat o atmosfera amuzanta in platou, aducandu-le zambetele pe buze colegilor de emisiune.