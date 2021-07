Stiri pe aceeasi tema

- Monica și Ramona Gabor iși petrec din nou vacanța impreuna.De data aceasta, cele doua surori se relaxeaza la Mikonos, Grecia, una dintrecele mai exclusiviste vacanțe din lume. Vedetele au postat imagini din locullor preferat. Ramona și Moni iși fac toate poftele la greci. Cele doua aufost surprinse…

- Pentru prima oara dupa foarte multa vreme, in Mykonos, insula petrecerilor non-stop din Marea Mediterana, nu a mai rasunat muzica. Autoritațile elene au interzis-o in toate localurile, ca masura impotriva COVID-19, dupa apariția unui focar. In plus, de la ora 1:00, a inceput carantina de noapte. In…

- Autoritatile din Grecia au interzis muzica in restaurante si baruri si au restrictionat libertatea de circulatie pe populara insula de vacanta Mykonos, dupa apariția unui „focar ingrijorator” de coronavirus, scrie Digi24.ro. Cunoscuta drept insula petrecerilor pentru cei bogati, Mykonos este una dintre…

- Autoritatile din Grecia au interzis sambata muzica in restaurante si baruri si au restrictionat libertatea de circulatie pe populara insula de vacanta Mykonos, dupa o crestere a numarului de infectii cu coronavirus raportate, transmite Agerpres.Cunoscuta drept insula petrecerilor pentru cei bogati,…

- Autoritatile din Grecia au interzis de sambata muzica in restaurante si baruri si au restrictionat circulația pe timpul nopții pe populara insula de vacanta Mykonos, din cauza unui „ingrijorator focar local” cu COVID, transmite Reuters, citata de Agerpres . Potrivit ministerului pentru protectie civila,…

- Vedeta norvegiana „Golden Boy” Halland, in varsta de 20 de ani, a cheltuit o suma exorbitanta pentru o cina cu prietenii sai pe insula greaca Mykonos. Fotbalistul de 20 de ani este in vacanța in insula greceasca Mykonos, iar ultima sa escapada l-a costat peste jumatate de milion de euro. Prețul unei…

- Surorile Gabor trec prin momente dificile dupa moartea tatalui lor. Monica, Alina și Ramona Gabor și-au ingropat parintele, anul trecut, iar conform informațiilor aparute in presa, acestea ar fi solicitat ajutor financiar de la stat pentru pregatirea formelor necesare la momentul decesului tatalui fostei…

- Cristian Tudor Popescu (CTP) a declarta vineri la Digi24 ca in opinia sa relaxarea de la 1 iunie ar trebui sa fie doar pentru cei vaccinați: „Domnul Cițu a dat termenul de 1 iunie pentru relaxare. Asta este un termen care a fost aruncat politic pentru a da un orizont cat de cat luminos pentru…