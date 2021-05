Stiri pe aceeasi tema

- Ramașițele cele mai mari rachete chinezești au cazut duminica in Oceanul Indian, cele mai multe componente fiind distruse la reintrarea in atmosfera, potrivit presei chineze de stat, transmite Reuters.Coordonatele Biroului de Inginerie Spațiala din China, citate de presa Beijingului, plaseaza punctul…

- Ramașițele celei mai mari rachete chinezești urmeaza sa reintre in atmosfera in prima parte a zilei de duminica, potrivit unui centru de cercetare spațiala ce este finanțat de guvernul Statelor Unite, transmite Reuters. Racheta Long March 5B a fost lansata pe 29 aprilie de la baza aerospațiala din Wenchang,…

- China a lansat joi primul dintre cele trei elemente ale stației sale spațiale, informeaza AFP, citata de Agerpres . Modulul central Tianhe (”armonie celesta”) a fost propulsat la bordul unei rachete Longue-Marche 5B de la centrul de lansare Wenchang, aflat pe insula tropicala Hainan, din sudul Chinei,…

