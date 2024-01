„Rămânem în stradă”. Negocieri eșuate la Guvern. Transportatorii şi fermierii continuă protestul Transportatorii si agricultorii care au participat la discutiile cu premierul Marcel Ciolacu au anuntat, la finalul intalnirii, ca protestul va continua. ”In urma intalnirii cu primul ministru al Romaniei si prezentarea problemelor pe care le avem, am primit promisiuni verbale ca vor fi infiintate grupuri de lucru cu ministerele de resort si institutiile implicate in […] The post „Ramanem in strada”. Negocieri eșuate la Guvern. Transportatorii si fermierii continua protestul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

