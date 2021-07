Stiri pe aceeasi tema

- Studiu Horvath Fondul pentru Modernizare (FM), instrument creat de UE, aloca Romaniei 6-7 miliarde de euro pana in 2030, pentru modernizarea sistemului energetic Beneficiile așteptate prin FM se vor realiza doar daca fondurile vor stimula concurența din piața de energie, marind competitivitatea acesteia…

- Luni, 14 iunie 2021, Comitetul de Programare (CP) al Programului Interreg dintre Romania și Ungaria, pentru perioada 2021-2027, a aprobat selectarea obiectivelor de politica (PO) și a obiectivului specific Interreg (ISO), care urmeaza sa fie finanțate in urmatoarea perioada de programare. Decizia a…

- Comunicat de presa privind necesitatea promovarii unor masuri urgente pentru gestionarea problemelor generate de creșterea semnificativa a prețurilor la principalele materiale de construcții in trimestrul I, 2021. O furtuna a prețurilor escaladate la principalele materiale de construcții rascolește…

- In perioada 1.I-30.IV.2021, resursele de energie primara au crescut cu 5,1%, iar cele de energie electrica au crescut cu 5,8%, fața de aceeași perioada a anului precedent. Principalele resurse de energie primara in perioada 1.I-30.IV.2021 au totalizat 11231,1 mii tone echivalent petrol 1 (tep), in creștere…

- In luna aprilie 2021 s-au eliberat 4681 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in crestere cu 5,0%, fata de luna martie 2021 si cu 104,4%, fata de luna aprilie 2020, potrivit INS. ▪ In perioada 1.I – 30.IV.2021 s-au eliberat 14890 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale,…

- Gigi Becali, patronul FCSB, vrea sa aduca doi fundași centrali și a dezvaluit ce pretenții are de la aceștia. Alexandru Crețu (29 de ani, liber de contract) și Branislav Ninaj (27 de ani, de la Sepsi) sunt cei doi fundași centrali pe care Becali ii vrea in perioada urmatoare și spune ca le va care un…

- In perioada 1.I-31.III.2021, resursele de energie primara au scazut cu 2,3%, iar cele de energie electrica au crescut cu 1,0%, fața de aceeași perioada a anului precedent, potrivit INS. Principalele resurse de energie primara in perioada 1.I-31.III.2021 au totalizat 8387,1 mii tone echivalent petrol…

- Avand in vedere prognoza meteo pentru perioada urmatoare, cand in intervalul cuprins intre orele 18:00 ÷ 6.00, temperatura medie exterioara se va situa, timp de trei zile consecutiv, peste 10 grade C, Societatea CET Govora SA anunța sistarea furnizarii agentului termic pentru incalzire incepand cu data…