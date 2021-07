Stiri pe aceeasi tema

- ℹA fost actualizata lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat conform Hotararii nr. 46 din 15.07.2021 a Comitetului Național pentru Situații de Urgența. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a actualizat joi lista tarilor si zonelor cu risc epidemiologic ridicat. Doua schimbari importante: Grecia reintra pe lista galbena iar Spania intra pe cea rosie.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat noua lista cu țarile care au un risc epidemiologic ridicat. Cei care vin din aceste zone trebuie sa intre in carantina la domiciliu sau la locația declarata pentru o perioada de 14 zile. Așadar, pe lista verde au fost incluse: Cipru, Turcia, Elveția,…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat lista statelor din zona galbena, pentru care se impune carantina la sosirea in Romania, iar Grecia a intrat in aceasta categorie. Persoanele care s-au vaccinat sau care au avut COVID in ultimele 3 luni sunt scutite de carantina. CNSU precizeaza…

