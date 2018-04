Rămân în aşteptare, pentru calificare CSM Sighetu Marmației – CSM Ploiești 64-86 (26-41) Bogdan Chitic Sala: Liceul Tehnologic Forestier. Spectatori: 100. Scorul pe sferturi: 8-22, 18-19, 26-19, 12-26. CSM Ploiești: Burlacu (22 puncte, 4×3), Melnic (20), Topologeanu (16), Santana (15, 1×3), Vrabie (4), Barbuceanu (4), Arteni (3, 1×3), Taicuțu (2), C. Dumitru, V. Dragomir, Carabulea, Lungu. Antrenori: Catalin Burlacu și Ionuț Ivan. Obligați sa caștige in ultima etapa a fazei semifinale pentru a pastra șanse de calificare la turneul final al Ligii 1, baschetbaliștii de la CSM Ploiești și-au indeplinit partea lor de ecuație. Burlacu… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

- CSM Sighetu Marmației – CSM Ploiești, astazi, ora 13:00, Liceul Tehnologic Forestier Bogdan Chitic Baschetbaliștii de la CSM Ploiești spera ca astazi sa incheie cu o victorie faza semifinala a Ligii 1 și sa arunce, astfel, presiunea rezultatului la malul marii, acolo unde principala contracandidata…

- CSM Ploiesti – CSM Sighetu Marmatiei, astazi, ora 14:00 Bogdan Chitic Baschetbalistii de la CSM Ploiesti incheie, in aceasta dupa-amiaza, seria partidelor de pe teren propriu, din actualul sezon al Ligii 1, printr-o confruntare restanta, din turul fazei semifinale, impotriva penultimei clasate, CSM…

- • CSM Ploiești – CN „Aurel Vlaicu” București, maine, ora 20:00 Bogdan Chitic Deși au trecut, din nou, pe bilanț pozitiv in faza semifinala a Ligii 1, dupa succesul repurtat in fața liderului Știința București, baschetbaliștii de la CSM Ploiești mai au de indeplinit trei condiții, in „caietul de sarcini”,…

- CSM Ploiești – CSO Voluntari, ora 19:30, Sala Olimpia Bogdan Chitic Doua victorii consecutive, cu ABC Athletic Constanța, pe teren propriu, și CSM Mediaș, dupa prelungiri, in Ardeal, au reașezat trupa antrenata de Catalin Burlacu și Ionuț Ivan in ecuația pentru ocuparea unui loc intre primele patru,…

- CSM Mediaș – CSM Ploiești, maine, ora 17:00 Bogdan Chitic Succesul obținut, saptamana trecuta, cu ABC Athletic Constanța, le-a oferit ploieștenilor un plus de incredere in lupta pentru primele patru poziții ale fazei semifinale, in Liga 1, dar și obligația unui parcurs de regularitate, in etapele ce…

- Bogdan Chitic Baschetbaliștii de la CSM Ploiești vor avea de recuperat un deficit de cel puțin un punct, in returul fazei semifinale din Liga 1, pentru a incheia intre primele patru formații și, implicit, a se califica la turneul de promovare in Liga Naționala. Dintre cele opt echipe ajunse in faza…

- CN „Aurel Vlaicu” – CSM Ploiești 107-104 (41-45) Bogdan Chitic Scorul pe sferturi: 23-17, 18-28, 26-37, 40-22. CSM Ploiești: Burlacu (40 puncte, 5×3), Melnic (28), Santana (13, 3×3), Craciun (8), Topologeanu (8), Dogaru (4), Ad. Tudor (3), C. Dumitru, Carabulea, Arteni, Vrabie. Antrenori: Catalin Burlacu…