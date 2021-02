Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul de pensii primeste o subventie de aproximativ 18 miliarde de lei de la bugetul de stat, pentru acoperirea platii pensiilor, a declarat, sambata, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, in comisiile parlamentare de buget-finante. "Avem aproximativ…

- Guvernul a adoptat recent proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2021. Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan, a declarat ca bugetul este unul responsabil și sustenabil, in contextul in care ne aflam intr-o criza sanitara și economica. „Constructia bugetara de anul acesta se bazeaza…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a declarat, miercuri seara, ca astazi va declansa ceea ce trebuia facut inca din iulie 2019. Și anume sa dea un ordin de ministru prin care sa fie revizuite toate dosarele de pensie in baza unor informatii care vor fi necesare in formula de recalculare…

- Problema majorarii pensiilor a fost tranșata recent de catre ministrul Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan:”Este o iluzie, deoarece Romania, in nicio etapa a dezvoltarii ei, nu este in stare sa faca efortul bugetar necesar acestei majorari, de 138 de miliarde de lei”. Premierul Florin Cițu a…

- Ministrul Muncii: ”Cresterea pensiilor cu 40% este o iluzie. Romania, in nicio etapa a dezvoltarii ei, nu este in stare sa faca efortul bugetar necesar acestei majorari” Cresterea pensiilor cu 40% este o iluzie, deoarece Romania, in nicio etapa a dezvoltarii ei, nu este in stare sa faca…

- Cresterea pensiilor cu 40% este o iluzie, deoarece Romania, in nicio etapa a dezvoltarii ei, nu este in stare sa faca efortul bugetar necesar acestei majorari, de 138 de miliarde de lei, a declarat, luni, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan. "Eu subiectul pensiei as dori…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat miercuri, dupa decizia CCR privind majorarea cu 40% a pensiilor, ca o decizie in acest sens ar insemna un efort bugetar de 138 de miliarde de lei pe an, suma despre care a afirmat ca este "greu de suportat".

- "Salariul minim va fi indexat" Foto arhiva Salariul minim va fi indexat miercuri, în sedinta de Guvern, cu 3,1%, iar pensiile vor fi majorate în acest an cel putin cu rata inflatiei, a afirmat, marti seara, ministrul Muncii, Raluca Turcan, la Digi 24. "Salariul minim…