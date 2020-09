Raluca Turcan: Nu încurajez nota negaţionistă legată de începerea şcolii Vicepremierul Raluca Turcan a declarat sambata, ca toate institutiile trebuie sa lucreze solidar si deschis pentru o buna incepere a anului scolar, ca sa-i sprijine pe elevi, precizand ca nu incurajeaza "nota negationista" legata de acest subiect. "Eu nu as incuraja si nu incurajez aceasta nota negationista legata de inceperea scolilor, parca este prea mult 'nu'. Scoala este despre 'da', este despre viitor, despre "se poate". Copiii se adapteaza rapid, copiii inteleg foarte bine si contextul in care ne manifestam si ceea ce au de facut. De aceea, privesc cu incredere, copiii Romaniei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

