- Premierul Florin Cițu și-a exprimat vineri regretul ca Romania nu produce vaccin anti-Covid 19 și a susținut ca sectorul privat trebuie susținut pentru a face macar o parte din producția de vaccin, relateaza ziare.com. „Nu numaidecat un vaccin propriu, ci macar sa putem sa il producem. Nu numai Romania,…

- Pandemia a lovit cel mai tare in femei. Foarte multe romance au ramas fara job in aceasta perioada de criza generata de Covid in sectorul muncii. Numarul femeilor din Romania care au ramas somere a crescut cu pana la 50% din cauza pandemiei, in timp procentul in cazul barbatilor este de 16%, a anuntat,…

- Pe parcursul acestei zile de sambata s-a abordat intens pe tema egalitații de șanse intre femei și barbați, fiind transmise mesaje pe acest subiect atat din direcția președintelui Iohannis, cat și a premierului Cițu. Totul ca urmare a faptului ca pe 8 mai e Ziua Naționala a Egalitații de Șanse intre…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, susține ca femeile au platit un cost al crizei Covid mai mare decat barbații. Numarul femeilor șomere din Romania a crescut cu 50% din cauza pandemiei, in timp ce ponderea...

- Deficitul bugetar al Spaniei a crescut in 2020 la 11% din produsul intern brut (PIB), comparativ cu 2,9% in 2019, fiind cel mai mare dintre tarile Uniunii Europene (UE), ca urmare a impactului pandemiei de Covid-19, potrivit datelor publicate de biroul comunitar de statistica, Eurostat.

- ”Criza sanitara a amplificat ingrijorarile cu privire la schimbarile climatice si a subliniat importanta cresterii sustenabilitatii si a protectiei mediului in intreaga lume. Necesitatea decarbonarii a generat schimbari in strategiile globale ale guvernelor si companiilor in ceea ce priveste eficienta…

- Tatiana Proskuryakova, director de țara al Bancii Mondiale pentru România și Ungaria, va parasi România în vara, urmând a avea o alta funcție, conforma declarațiilor sale în cadrul unui eveniment organizat de Bursa de Valori București. Ea a vorbit în cadrul acestuia…