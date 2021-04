Stiri pe aceeasi tema

- Coaliția de guvernare se reunește in ședința, luni, pentru a dezbate tensiunile generate de recenta demitere a lui Vlad Voiculescu din funcția de ministru al Sanatații. Un gest pentru care liderii USR PLUS i-au retras sprijinul politic premierului liberal, susținand ca vor sa continue guvernarea, dar…

- Declarația președintelui PNL, Ludovic Orban, care a spus ca miniștrii care iși critica premierul trebuie sa aiba bagajele facute este „foarte buna”, potrivit primului ministru Florin Cițu. El a declarat ca miniștrii Cabinetului sau nu vor fi taxați pentru opinii, anunța Mediafax. Florin Cițu…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, ca apreciaza activitatea premierului si il sustine pe Florin Citu, afirmand, despre decizia acestuia de a-l demite pe Vlad Voiculescu, ca era una "indispensabila, salutara si care pune bazele cresterii capacitatii Guvernului de a performa in domeniul…

- In momentul in care ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a fost demis de premierul Florin Cițu, in coaliția de guvernare a pornit un razboi care pare ca nu se va sfarși curand. Presa din strainatate scrie despre o criza politica din Romania, declanșata in urma demiterii ministrului Sanatații, Vlad…

- Dupa un prim cutremur, dupa ce premierul si-a aratat nemultumirea fata de ministrul Sanatatii, cerandu-i demisia de onoare, cand parea ca se reinstaleaza linistea in guvern, Florin Citu l-a demis pe Vlad Voiculescu. Conform protocolului de guvernare, un ministru nu poate fi demis decat cu acordul partidului…

- Romania are nevoie de un nou premier: responsabil, puternic și bun profesionist, astfel incat sa poata gestiona criza sanitara și economica prin care trece țara. Jocurile politice lansate miercuri de premierul Florin Cițu demonstreaza doar ca acesta este disperat sa-și acopere incompetența…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila vine cu o prima reacție dupa demiterea lui Vlad Voiculescu din funcția de ministru al Sanatații. „Ne gasim in fața unei decizii a prim-ministrului(…)Nu cred ca USR va ieși de la guvernare. Au interese mari in economie. In politica este permis orice(…) Portofoliul de la…

- Luni, conducerea PNL va discuta, cel mai probabil, in cadrul Biroului Politic National, propunerea de demitere, in regim de urgența, a ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu. Inițiatorul, vicepreședintele Ben Ori Ardelan, a facut deja public demersul, iar alte voci liberale susțin ideea.Pe de alta parte,…