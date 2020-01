Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat forma finala, cu amendamente, a proiectului de lege privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin pe care urmeaza sa-si angajeze raspunderea miercuri in Parlament, a anuntat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. "Principalele amendamente adoptate la…

- Guvernul a aprobat forma finala, cu amendamente, a proiectului de lege privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin pe care urmeaza sa-si angajeze raspunderea, miercuri, in plenul Parlamentului. Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a prezentat, marti seara, principalele amendamente…

- Premierul Ludovic Orban a declarat marti, la inceputul sedintei de guvern, ca va fi aprobata forma finala a proiectului de lege referitor la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, pentru care Executivul isi angajeaza raspunderea in Parlament miercuri. Vicepremierul Raluca Turcan…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat joi seara, la B1 TV, ca parlamentarii PSD vor avea de ales intre "doua rele": fie alegerea primarilor in doua tururi, proiect pentru care Guvernul a anunțat ca iși asuma raspunderea, fie declanșarea alegerilor anticipate.

- Secretarul general interimar PSD, Paul Stanescu, a declarat miercuri seara la Antena 3 ca din punctul sau de vedere Guvernul va modifica legislația electorala prin ordonanța de urgența. „Eu cred ca vor veni cu OUG”, a zis Stanescu, despre alegerea primarilor in doua tururi. Argumentul PSD-istului…

- Presedintele Iohannis, in aceste momente, face declaratii la Palatul Cotroceni:"Guvernul isi face ultimele calcule si vreau sa subliniez ca si eu, si Guvernul ne dorim cresterea alocatiilor. Legea este in regula, de aceea am si promulgat o.Guvernul va gasi solutia cea mai buna. Problema este la buget.…

- Alegerea primarilor in doua tururi se va face prin modificare legislatiei in Parlament, anunta loderul PNL Ludovic Orban. "Noi sustinem alegerea primarilor in doua tururi. Noi, daca ne mobilizam, putem, in Camera Deputatilor, sa adoptam alegerea primarilor in doua tururi. Am facut calculele priviotare…

- Vicepremierul Raluca Turcan sustine ca PSD continua sa deturneze rolul Parlamentului si tergiverseaza adoptarea proiectelor importante si urgente, de aceea asumarea raspunderii este singura solutie pentru rezolvarea urgentelor. In acest context, Turcan sustine ca este posibil ca Guvernul sa-si asume…