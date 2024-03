Stiri pe aceeasi tema

- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIE A COPILULUI MARAMURES, ANUNTA In conformitate cu prevederile Hotararii nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri…

- Guvernul se teme de o eventuala nemulțumire a angajaților de la Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din cauza salariilor mici. Guvernul va adopta astazi un act normativ prin care se recalculeaza salariilor salariaților de la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spalariilor…

- Astazi, Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege ce prevede ca romanii care doresc sa-și inmatriculeze mașina vor putea face asta și online, printr-o aplicație. Astfel, soferii romani, care doresc sa inmatriculeze un vehicul, sa transcrie dreptul de proprietate sau sa radieze un vehicul din circulatie…

- Ministrul Cercetarii a declarat, la un post TV, ca acest fenomen al deepfake-ului este si in Romania si in toata lumea.Bogdan Ivan a afirmat ca in Parlament este o lege, impotriva deepfake, care vine cu niste reglementari foarte clare pentru acele persoane sau companii care genereaza continut fals.”In…

- La data de 3 februarie a.c. politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei municipiului Bistrita au surprins cu aparatul radar, in Unirea, un autoturism care se deplasa cu viteza de 119 km/h pe un sector de drum cu viteza limitata la 50 km/h. Acesta nu a oprit imediat la semnalele efectuate de catre…

- Franta cere modificarea legislatiei de mediu a Uniunii Europene chiar saptamana aceasta, pentru a pune capat protestelor agricultorilor care ameninta sa asedieze Parisul, transmite Reuters, citata de Agerpres. “In urmatoarele 48 de ore, vom anunta unele masuri”, a declarat ministrul agriculturii, Marc…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat un act normativ emis de Guvernul susținut de PNL, in scopul reducerii inflației și creșterii puterii de cumparare a romanilor. Legea nr. 10/2024 reglementeaza instituirea unei masuri cu caracter temporar de combatere a cresterii excesive a preturilor la produsele…

- Anunțul privind posibila numire a unui polițist care ar avea probleme cu legea a fost facut de șeful IPJ Constanța, chestorul Dumitru Biltag. Acesta a declarat, luni, intr-o ședința-fulger, ca a identificat la București o persoana „competenta” pe care sa o aduca sa faca ordine la Constanța